Sanchez için kritik gün

Geçen hafta Brezilya ile oynanan milli maçta beyin sarsıntısı geçiren Davinson Sanchez, İstanbul'a gelir gelmez hastanenin yolunu tuttu. Başına darbe alan Kolombiyalı stopere bir dizi tetkik uygulandı ve beyin MR'ı çekildi. Beyin cerrahı ile nörolog uzmanın kararına göre; Sanchez'in derbiye yetişip yetişmeyeceği belli olacak. Deneyimli stoper dışında Yunus Akgün, Kaan ve Sallai'nin tedavileri sürüyor. Beşiktaş derbisi öncesi bugünkü taktik çalışmada kadro netleşecek.



KAZANIRSA 100'Ü GÜLECEK

Sarı-kırmızılı takımın, Beşiktaş deplasmanından yarın akşam 3 puan çıkarması halinde teknik direktör Okan Buruk da Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde 100. galibiyetine ulaşacak.