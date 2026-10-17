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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Sane için başkan Özbek devrede

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Sane için başkan Özbek devrede
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Performansını bir türlü artıramayan Leroy Sane, ilk 11'deki yerini unuturken sahaya sonradan girdiği maçlarda da beklentinin gerisinde. Yıldız oyuncu bir türlü ritim bulamazken teknik direktör Okan Buruk da sağ kanatta Yunus ve Barış alternatifleri ile yola devam ediyor. Sane'nin devre arasında ayrılmak istediği iddia edilse de başkan Özbek konuya el koydu. Alman yıldıza 'yanındayım' mesajı ileten Özbek, yapacağı bir Kemerburgaz ziyaretinde de Sane ile görüşecek. Okan Buruk'tan Sane konusunda da bilgi alan başkan Özbek, "Hocam kararlarınızın sonuna kadar yanındayız. Sane'ye ben de desteğimi göstereyim ve onu kazanalım" dediği öğrenildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Sane için başkan Özbek devrede
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