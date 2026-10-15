Sane isyanı: Sadakatsiz! Primini hemen kesin

Barcelona yenilgisi sonrası Leroy Sane tepkilerin odağındaki isim oldu. 58. dakikada oyuna giren Alman futbolcu, performansıyla kendi taraftarı tarafından ıslıklandı. Yıllık 9 milyon Euro net + 3 milyon Euro sadakat primi olmak üzere 12 milyon Euro kazanan tecrübeli kanat oyuncusunun, sahada adeta yürümesi ve hiçbir katkı verememesi camiada infial yarattı. 32 dakika oyunda kalıp 13 kez topla buluşan Sane, girdiği 4 ikil i mücadelenin 3'ünü kaybetti. Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada isyan ettikleri 30 yaşındaki oyuncu için "Ruh yok. Kariyerine ihanet ediyor. 12 milyon Euro'yu resmen çöpe atıyoruz, devre arasında hemen gönderin.. Bir de sadakat primi alıyor. Bu prim hemen kesilmeli. Takıma hiçbir bağlılığı yok" mesajları paylaştı



10 AYDA TEK GOL ATTI

Leroy Sane, son 31 resmi karşılaşmasında 1 kez ağları havalandırdı. 2026 yılı içinde bir kez fileleri bulan Alman yıldız, son golünü 12 Nisan'da Kocaeli'ye attı.

ELEŞTİRİLERE YANIT

SANE, sosyal medyadan eleştirilere yanıt verdi. Alman yıldız, "İyi zamanlarda da zor zamanlarda da birbirimizin yanındayız. Tekrar en iyi formuma ulaşmak ve hak ettiğiniz performansı sergilemek için her gün çok çalışıyorum" mesajını yazdı. Sane ayrıca, "Verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Birlikte bu zorluğu aşacağız" sözlerini sarf etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör