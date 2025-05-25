Sane’ye 10 milyon Euro!

, bir süredir peşinde olduğu Bayern Münih'in kanat oyuncusu Leroy Sane için ilk resmi teklifini yaptı. Sky Almanya'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar,Öte yandan Bayern'in Sane'nin sözleşmesini uzatmayı umduğu ve yeni görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Alman futbolcunun ayrılma ihtimalinin de sözleşme yenileme durumunun da mümkün olduğu vurgulandı.