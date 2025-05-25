Sane’ye 10 milyon Euro!

G.Saray
, bir süredir peşinde olduğu Bayern Münih'in kanat oyuncusu Leroy Sane için ilk resmi teklifini yaptı. Sky Almanya'da yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, futbolcuya yıllık 10 milyon Euro'nun üzerinde net maaş içeren yazılı bir teklif sundu. 29 yaşındaki sağ kanada, Napoli'nin de ilgisinin bulunduğu bildirildi.
Öte yandan Bayern'in Sane'nin sözleşmesini uzatmayı umduğu ve yeni görüşmelerin yapıldığı belirtildi. Alman futbolcunun ayrılma ihtimalinin de sözleşme yenileme durumunun da mümkün olduğu vurgulandı.