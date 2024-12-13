Seçeneğim kalmadı!

G.Saray kariyerinde teknik direktör olarak 21. Avrupa Kupası maçına çıkan Okan Buruk, son dakikalarda savunmada sorun yaşadıklarını söyledi. İlk 8 hedefini koruduklarını belirten Buruk, sakatlıklardan da dert yanıp şöyle konuştu:Durumuna bakacağız. Maçın son bölümünü iyi oynamadık. İyi savunamadık. Jelert de ağrı hissedince çıkmak istedi, zaten çok seçeneğimiz yoktu. Beşli savunmaya geçtik ama basit bir gol yedik.İlk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Hakim Ziyech, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonradan oyuna girmek kolay değil, zor.