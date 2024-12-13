Seçeneğim kalmadı!

G.Saray kariyerinde teknik direktör olarak 21. Avrupa Kupası maçına çıkan Okan Buruk, son dakikalarda savunmada sorun yaşadıklarını söyledi. İlk 8 hedefini koruduklarını belirten Buruk, sakatlıklardan da dert yanıp şöyle konuştu: Çok eksik geldik, Davinson sakatlandı, devamında yorgunluklar vardı.
Durumuna bakacağız. Maçın son bölümünü iyi oynamadık. İyi savunamadık. Jelert de ağrı hissedince çıkmak istedi, zaten çok seçeneğimiz yoktu. Beşli savunmaya geçtik ama basit bir gol yedik. Bizim için zor bir dönem. Çok sakatımız var. Bunun etkilerini gördük. İnşallah en kısa sürede oyuncularımızı toparlayacağız. Bu aylar, daha zor aylar. Sivas'taydık soğuktu, burası soğuk. İklim değişiklikleri de sakatlıklarda etkili oluyor.
İlk 8'de olma şansımızı devam ettiriyoruz. Hakim Ziyech, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Sonradan oyuna girmek kolay değil, zor. İyi niyetinden şüphe etmiyorum."