Sen başkasın kral!

Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille zaferini Süper Lig'de Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandıran lider Galatasaray, motivasyon olarak gücüne güç kattı. İlk yarıda yaptığı dubleyle 50 bin Aslan'ı coşturan Victor Osimhen, ezeli rakibini toplam 5 kez avladı ve Alex de Souza'yı (4) geçerek son 15 yılda iki takım arasında oynanan derbilerde en çok gol atan oyuncu konumuna yükseldi.

GÖZÜ İCARDİ'DE

Kıymeti sakatlıktan döndükten sonra bir kez daha anlaşılan 27 yaşındaki yıldız, bu sezon 7 Süper Lig maçında ağları 8 kez sarsıp Muhammed Salah (Trabzonspor) ve Gift Orban'ın (Amed) krallık yarışında sahneye çıktı ve zirveye ortak oldu. Osimhen, yaklaşık 2.5 yılda yaptıklarıyla Galatasaray'ın eli ayağı olduğunu gösterdi. Kaçırdığı maçlara rağmen gol ve asistleriyle bu sezon ligde kazanılan 22 puanın 8'ine katkıda bulunan Osimhen, Süper Lig (34) ve Avrupa kupalarında (13) toplam 47 puana direkt etki etti. Sarı-kırmızılı formayla 68 kez fileleri havalandıran Nijeryalı santrfor, Necati Ateş'i (66) geride bırakırken en golcü yabancı oyuncu olan Mauro İcardi (77) ile farkı da 9'a indirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör