Yeni sezonda yedek oyunculardan ilk golü Rize deplasmanında Oliveira ile bulan Cimbom, ‘Sen Olsan Bari’ şarkısıyla özdeşleşen Bafetimbi Gomis’i fazlasıyla arıyor
Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti. Gomisbaşta olmak üzerekulübeden 14 golleskor katkısı alan teknikdirektör OkanBuruk, sıkışan maçlarıkenardan çözmesinibilmişti. Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti. İlk 9 haftadaatılan 18 golün hepsi11'de sahayaçıkan isimlerdengeldi. 'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen nöbetçi golcü Gomis'i arayan Galatasaray'da yedek forvetler Bakambu ve Halil Dervişoğlu güven vermiyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İcardi, son iki maça iğneyle çıktı ve takımını kritik virajda yalnız bırakmak istemedi. Kasımpaşa maçındaİcardi'nin dinlendirilmesigündemde ancak Bakambuve Halil'in antrenman performansınagöre karar verilecek.
GOMİS KİMDİR?
6 Ağustos 1985 doğumlu futbolcu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını giyerken 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nda ise 12 karşılaşmaya çıktı. 3 kez de fileleri havalandı. 38 yaşındaki futbolcu, şu anda Japonya Ligi'nde Kawasaki Frontale takımında oynuyor.