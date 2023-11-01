Geçen sezon 77 gol atarak şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da bu gollerin yüzde 18'i yedek oyunculardan gelmişti.Bu sezon ise ligde yedeklerden ilk golü Rize deplasmanında Sergio Oliveira kaydetti.'Sen olsan bari' şarkısıyla özdeşleşen nöbetçi golcü Gomis'i arayan Galatasaray'da yedek forvetler Bakambu ve Halil Dervişoğlu güven vermiyor. Beşiktaş derbisinde sakatlanan İcardi, son iki maça iğneyle çıktı ve takımını kritik virajda yalnız bırakmak istemedi.6 Ağustos 1985 doğumlu futbolcu, iki farklı dönemde Galatasaray formasını giyerken 86 maçta 51 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nda ise 12 karşılaşmaya çıktı. 3 kez de fileleri havalandı. 38 yaşındaki futbolcu, şu anda Japonya Ligi'nde Kawasaki Frontale takımında oynuyor.