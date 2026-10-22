Şimdi sırada Fenerbahçe var

Üç gün önce 53. yaşını kutlayan Okan Buruk, doğum günü pastasını keserken Lille maçında galibiyet dilediğini söyledi. Haftanın çok önemli olduğuna vurgu yapan deneyimli çalıştırıcı şöyle konuştu: "Lille'i yenmek, ardından da Fenerbahçe derbisini kazanmayı istiyorduk. Birincisini başardık. Hedefimiz bu maçı unutup, 5 gün sonraki F.Bahçe derbisine hazırlanmak olacak. Deplasman galibiyeti ayrı mutlu etti. Lizbon maçını alamadık ama burada kazanmak sevindirici. Bu 5 müsabaka çok kritik. Geçen sene son karşılaşmaya daha garanti gitmiştik. Son PSG maçına tur atlamış takım olarak gitmek istiyoruz. Aynı istek ve aynı konsantrasyonla başladık ve bitirdik. Geriye düştük ve öne geçtik. Oyun disiplinini bırakmadık. İyi çıkışlar yapsaydık skoru büyütebilirdik."



KORNER GOLÜNE ÇALIŞTIK

Okan Buruk, 3-2'den sonra öz güven kazandıklarını söyledi ve devam etti: 2-1 sonrası gol pozisyonuna girmeye çok yaklaştık ama becerili işler gerekiyordu. Skor 2-2'ye gelince ikinci yarı oyunu geliştirdik. Korner golüne çalışmıştık. Böyle golü bulmak da ayrıca sevindirici."



'ZOR BİR MAÇTAN ZAFERLE ÇIKTIK'

GALATASARAY'IN Bentaleb'in kendi kalesine attığı 3. golde kafayı vuran isim olan Lucas Torreira, zor bir maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın orta sahada dinamosu olan Uruguaylı yıldız şöyle konuştu: "Şampiyonlar Ligi maçları zaten zor olur. Gelirken zor olacağını biliyorduk. İlk golü hızlı bulduk. Ama rakip 2 tane gol attı. Devreye 2-2 girdik ve ardından kazandık. Çok mutluyuz."



SİNGO 53 GÜN SONRA KADRODA

Galatasaray'da Wilfried Singo, 7 maç sonra döndü. Son olarak 29 Ağustos'ta 3-2 kazanılan Göztepe karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Fildişi Sahilli savunmacı, 53 gün sonra kadroya girdi. Bu sezon 5 Süper Lig ve 2 Şampiyonlar Ligi müsabakasının ardından Lille deplasmanında kulübede oturdu. Müsabaka öncesinde "Kademeli bir şekilde destek olmaya çalışacağım" diye konuşmuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör