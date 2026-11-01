Singo özüne döndü

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KONYA maçında stoperde görev yapan Wilfried Singo, performansıyla sınıfı geçti. Sakatlığının ardından 166 gün sonra çıktığı ilk 11'de Sanchez ile iyi bir uyum gösteren Fildişi Sahilli yıldız, cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Okan Buruk'un da elini rahatlattı.Amed maçında da stoperde oynatılacak oyuncu, sonrasında sağ bek alternatifi olarak Sallai ile rekabet verecek.