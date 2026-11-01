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Giriş Tarihi: 1.11.2026

Singo özüne döndü

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Singo özüne döndü
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KONYA maçında stoperde görev yapan Wilfried Singo, performansıyla sınıfı geçti. Sakatlığının ardından 166 gün sonra çıktığı ilk 11'de Sanchez ile iyi bir uyum gösteren Fildişi Sahilli yıldız, cezalı olan Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda Okan Buruk'un da elini rahatlattı. Rakibin 7 tehlikeli atağını savuşturan Singo, girdiği 10 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla çıktı. Amed maçında da stoperde oynatılacak oyuncu, sonrasında sağ bek alternatifi olarak Sallai ile rekabet verecek.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Singo özüne döndü
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