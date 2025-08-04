Sıra geldi Ederson’a

2-2 biten Lazio maçı ile hazırlık dönemini tamamlayan Galatasaray'da transferde öncelik savunmaya verildi. Kaleci hamlesini bir an önce gerçekleştirmeyi planlayan sarıkırmızılılar, stoper ve sağ bek takviyesi de düşünüyor. Manchester City'den Ederson'un hâlâ ilk sırada olduğu kaleci listesinde İnter'den Sommer'in durumu yakından takip ediliyor. Stoper ve sağ bek oynayabilen Singo için girişimde bulunuldu ancak Monaco, 25 milyon Euro bonservis beklentisinde geri adım atmadı.

ORTA SAHADA FIRSAT İÇİN BEKLENECEK

Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray cephesi, bu süreçte kadrosunda düşünmediği oyuncularla yollarını ayıracak. Orta saha için fırsat transferi kovalayacak sarı-kırmızılılar, bu bölge için de listesindeki futbolcuları takip edip son günlerde hamle yapacak. 2 Eylül'de UEFA'ya Şampiyonlar Ligi listesini bildirecek olan G.Saray'da hedef, sonrasına transfer bırakmamak.



EDERSON KİMDİR?YAŞ: 31

DOĞUM YERİ: OSASCO

ÜLKE: BREZILYA

MEVKI: KALECİ

AYAK: SOL

KULÜP: MANCHESTER CITY

KONTRAT: 30 HAZİRAN 2026

SOMMER KİMDİR?

YAŞ: 36

DOĞUM YERİ: MORGES

ÜLKE: İSVİÇRE

MEVKİ: KALECİ

AYAK: SAĞ

KULÜP: İNTER

KONTRAT: 30 HAZİRAN 2026