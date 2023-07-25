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Giriş Tarihi: 25.7.2023

Sıra geldı orta sahaya

Sıra geldı orta sahaya

8 numara için Ndombele’nin peşine düşen Galatasaray, 10 numaraya Felix’i düşünüyor

Transfer bombalarını art arda patlatan Galatasaray'ın yeni hedefi; orta saha bölgesine iki takviye yapmak. Sarı-kırmızılılar, 8 numara için rotasını Tanguy Ndombele'ye kırdı. Bonservisi Tottenham'da olan ve geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Napoli'de şampiyonluk yaşayan 26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon Euro teklif etti. Pazarlıklar devam ederken bir yandan da 10 numara için çaba harcanıyor. Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix için 10 milyon Euro kiralama bedeli talep edildi. Ayrıca Portekizli futbolcu da aynı rakamı maaş olarak istedi. Cimbom, ilerleyen günlerde İspanyol ekibine resmi teklifini iletecek.

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Sıra geldı orta sahaya
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