Sıra geldı orta sahaya

ransfer bombalarını art arda patlatan Galatasaray'ın yeni hedefi; orta saha bölgesine iki takviye yapmak. Sarı-kırmızılılar, 8 numara için rotasını Tanguy Ndombele'ye kırdı.26 yaşındaki Fransız merkez orta saha için İngiliz kulübüne 8 milyon Euro teklif etti. Pazarlıklar devam ederken bir yandan da 10 numara için çaba harcanıyor. Atletico Madrid'in 23 yaşındaki yıldızı Joao Felix içinAyrıca Portekizli futbolcu da aynı rakamı maaş olarak istedi. Cimbom, ilerleyen günlerde İspanyol ekibine resmi teklifini iletecek.