Sıra geldi Ziyech’e!

Sezon başında en az yaptığı transferler kadar G.Saray yönetiminin yüksek para harcadığı alan da sözleşme fesihleri oldu.İlk 11'de düzenli oynama fırsatı bulamayan bu isimler, soyunma odasında çatlak sesler çıkmasına sebep oluyor ve teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre takım içinde huzursuzluk çıkarıyordu.Sakatlığı nedeniyle bir aydır takımdan ayrı kalan 31 yaşındaki futbolcu, milli arada sahalara dönecek olsa da devre arasında gitme ihtimali oldukça yüksek.Yönetim bu maddeyi dikkate alıyor ve 15 maç sayısına ulaşmadan Hakim Ziyech ile ocak ayında yolları ayırmanın planlarını yapıyor.YEDEK kaldığı için bozulan Ziyech'e taviz vermeyen Okan Buruk, Yunus Akgün'e yaptığı yatırımın da karşılığını aldı.Ziyech'in yokluğunda ise bu bölgelerde sorun yaşanmadı.