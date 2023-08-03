Sıradaki gelsin

Aslan, 3. ön eleme turunda O.Ljubljana ile 8/9 Ağustos'ta karşılaşacak31. dakikada kornerden Kerem'in attığı topa yaklaşık 25 metreden gelişine vuran Mertens, müthiş bir gole imza attı. Belçikalı yıldız (36 yaş 88 gün), Gheorghe Hagi'yi (36 yaş 32 gün-Milan) geride bırakarak sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında gol atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.Gol sevincini 'golf vuruşu' ile yapan Mertens'in bu hareketinin, golf oynamayı çok seven Juan Mata'ya bir mesaj olduğu ortaya çıktı. G.Saray'dan ayrılan Mata, bir gün önce mesaj gönderdiği eski takım arkadaşından gol atıp kendisine armağan etmesini istedi. Tecrübeli oyuncu da sözünü tuttu.MAÇIN kahramanı Mertens, kolay olmasa da turu geçtiklerini belirterek,dedi.G.Saray'ın, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi playoff'undaki muhtemel rakipleri de belli oldu: Antwerp, Rakow-Aris Limassol eşleşmesinin galibi, Molde Klaksvik eşleşmesinin galibi, Slovan Bratislava- Maccabi Haifa eşleşmesinin galibi. Kura çekimi 7 Ağustos'ta gerçekleşecek.Juventusve Newcastle United'ın peşinde olduğu Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo dün Zalgiris maçının kadrosunda yer almadı. Maçı tribünden izleyen oyuncunun transferi için anlaşmanın sağlandığı iddiaları ortaya atıldı. Ancak Okan Buruk, 24 yaşındaki futbolcunun ağrıları olduğunu söyledi. Buruk, "Zaniolo son taktik idmanda kasığında ağrı hissetti, yoksa ilk 11'de olacaktı. Güvendiğimiz oyunculardan biri, önümüzdeki maçlarda kullanacağız" dedi. Bu arada Zaniolo'nun menajeri Gaspare Galasso, Instagram'dan paylaşım yaparak İstanbul'a geldiğini duyurdu. Bu mesaj, transfer iddialarını güçlendirdi.maçta kilidi açmakta zorlanan G.Saray, gol yollarında geçen sezonun en skorer ismi Mauro İcardi'yi aradı.Ayrıca 29 orta açan Cimbom, topu 7 kez adrese teslim ederken %24 gibi düşük bir başarı oranı tutturdu. İcardi'nin bölgesinde oynayan Halil ve Barış sadece 1'er şutta çerçeveyi dahi bulamadı.G.SARAY'DA dün Zalgiris karşısında maçın en iyi isimlerinden biri Sacha Boey oldu. Savunmada neredeyse hatasız oynayan, hücuma da destek veren Fransız sağ bek, sahada ayak basmadık yer bırakmadı. Premier Lig'den talipleri olan 22 yaşındaki yıldız için taraftarlar sosyal medyada,yorumlarında buundu.