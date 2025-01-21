Skriniar aslan oldu

Galatasaray, uzun zamandır uğraştığı Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaştı. Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Danimarkalı stoperin boşluğunu Skriniar ile dolduracak. 29 yaşındaki oyuncunun kulübü Paris Saint-Germain, kiralama limitini açtığı anda Skriniar satın alma opsiyonuyla sarı-kırmızılı kulübün yolunu tutacak. Galatasaray, Slovak stoperle 4.2 milyon Euro karşılığında kesin anlaşma sağladı. Tecrübeli futbolcunun, yarım sezonluk kalan 1.8 milyon Euro ücretini PSG ödemeye devam edecek. Bu transfer en çok teknik direktör Okan Buruk'u mutlu etti. Çünkü Buruk'un stoper listesindeki ilk tercihi Skriniar'dı. Oyuncu ile Napoli de ilgilendi ancak Galatasaray bu transferi bitirdi.



KİMDİR?

Karıyerine ülkesi Zilina altyapısında başlayan Skriniar, 2015-16'da Sampdoria'ya transfer olarak ülke dışına çıktı. 2 sezon sonra 34 milyon Euro bonservisle İnter'e gitti, ardından da geçen sezon başında PSG'nin yolunu tuttu. Takımında forma giymekte çok zorlanan oyuncu, bu sezon 5 müsabakada 382 dakika sahada kalabildi. Skriniar ayrıca Slovakya Milli Takımı'nda da boy gösteriyor.