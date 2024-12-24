Skriniar ile çok güçlü

Ara transferde Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray, stoper takviyesi için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinin başındaki isim ise Paris Saint- Germain'den Milan Skriniar. Teknik direktör Okan Buruk, ilk tercihi olan 29 yaşındaki Slovak stoperle direkt iletişime geçti. Sezon başında Osimhen'i telefonla görüntülü konuşarak ikna eden Buruk, bu kez Skriniar için devreye girdi ve beklentilerini anlattı.
Sanchez ve Abdülkerim'i üçlü savunmada tamamlayacak ideal isim olarak görülen Skriniar, Galatasaray'a gelmeyi kabul etti ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı. PSG'de 7 milyon Euro kazanan deneyimli futbolcu için ilk formül, satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde.
YARISINI PSG VERECEK
SARI-KIRMIZILILAR, Skriniar'ın 3.5 milyon Euro olan yarım sezonluk maliyetinin bir kısmını PSG'ye karşılatacak.