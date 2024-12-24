Skriniar ile çok güçlü

Ara transferde Victor Nelsson'u satmaya hazırlanan Galatasaray, stoper takviyesi için temaslarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesinin başındaki isim ise Paris Saint- Germain'den Milan Skriniar. Teknik direktör Okan Buruk, ilk tercihi olan 29 yaşındaki Slovak stoperle direkt iletişime geçti.Sanchez ve Abdülkerim'i üçlü savunmada tamamlayacak ideal isim olarak görülen Skriniar, Galatasaray'a gelmeyi kabul etti ve kulüplerin anlaşmasını beklemeye başladı.SARI-KIRMIZILILAR,