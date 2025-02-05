Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Şok! Abdülkerim PFDK’ya sevk edildi
Giriş Tarihi: 5.2.2025

Şok! Abdülkerim PFDK’ya sevk edildi

G.Antep maçında sarı kart gören ve cezalı duruma düşen G.Saray’ın stoperi, “bilinçli kart görmesi” nedeniyle disipline gönderildi

Şok! Abdülkerim PFDK’ya sevk edildi
TFF, dün gece PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmada kale vuruşu yaparken zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da disipline verildi. 30 yaşındaki stoper, "bilinçli kart görmesi" nedeniyle 37. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Oyuncunun yarına kadar savunma vermesi bekleniyor. 37. maddede, "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" yazıyor. Muslera, Barış Alper, Torreira ile Abdülkerim, sarı kart görmüş ve Adana Demir maçında cezalı duruma düşmüştü.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şok! Abdülkerim PFDK’ya sevk edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA