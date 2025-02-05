Şok! Abdülkerim PFDK’ya sevk edildi

FF, dün gece PFDK'ya yapılan sevkleri açıkladı. Sarı-kırmızılıların, Gaziantep FK ile oynadığı karşılaşmadasarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da disipline verildi. 30 yaşındaki stoper, "bilinçli kart görmesi" nedeniyle 37. maddeden tedbirli olarak PFDK'ya gönderildi. Oyuncunun yarına kadar savunma vermesi bekleniyor. 37. maddede, "Müteakip müsabakalardaki ceza durumunu düşünerek bilinçli olarak sarı veya kırmızı kart gören futbolculara 2 müsabakadan men cezası verilir" yazıyor. Muslera, Barış Alper, Torreira ile Abdülkerim, sarı kart görmüş ve Adana Demir maçında cezalı duruma düşmüştü.