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Giriş Tarihi: 30.1.2024

Solda son aday Tagliafico

Solda son aday Tagliafico

Galatasaray, 31 yaşındaki Arjantinli sol bek için Fransız kulübü Lyon’la görüşmelere başladı

SOL bek arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray, listesine yeni bir isim daha ekledi. Rıdvan Yılmaz için kulübü Rangers'ın inadını kıramayan sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico'yu gündemine aldı. Le Parisien'in haberine göre; Aslan, 31 yaşındaki Arjantinli sol bek için Lyon'la görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Tagliafico'nun, kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon toplam 17 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asist üretti . Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan Tagliafico ile Real Betis'in de ilgilendiği öğrenildi.

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Solda son aday Tagliafico
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