Solda son aday Tagliafico

SOL bek arayışlarına tam gaz devam eden Galatasaray, listesine yeni bir isim daha ekledi. Rıdvan Yılmaz için kulübü Rangers'ın inadını kıramayan sarı-kırmızılılar, Lyon forması giyen Nicolas Tagliafico'yu gündemine aldı. Le Parisien'in haberine göre; Aslan, 31 yaşındaki Arjantinli sol bek için Lyon'la görüşmelere başladı. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Tagliafico'nun, kulübüyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Tecrübeli oyuncu bu sezon toplam 17 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asist üretti . Arjantin Milli Takımı'yla Katar'da Dünya Kupası'nı kazanan Tagliafico ile Real Betis'in de ilgilendiği öğrenildi.