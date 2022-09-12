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Giriş Tarihi: 12.9.2022 15:16 Son Güncelleme: 12.9.2022 15:25

Son dakika: Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı

Son dakika: Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı

35 yaşındaki Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Galatasaray altyapısından profesyonel olan Arda Turan, sırasıyla Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ve Galatasaray formalarını giymişti.

35 yaşındaki Arda Turan, futbolu bıraktığını açıkladı. Galatasaray altyapısından profesyonel olan Arda Turan, sırasıyla Manisaspor, Atletico Madrid, Barcelona, Başakşehir ve Galatasaray formalarını giymişti.

"HERKESE HAKKIMI HELAL EDİYORUM"
Arda Turan veda mesajında, "Benim için, annem için, babam için, kardeşim, eşim ve çocuklarım için muhteşem bir yolculuktu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Zordu ama çok güzeldi. Beni seven, oynarken değer gösteren, el üstünde tutan, elimi üstünden çekmeyen, eleştiren, benden nefret eden herkese hakkımı helal ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Arda Turan futbolu bıraktığını açıkladı
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