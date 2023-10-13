Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray’da Ziyech şoku! Derbide forma giyemeyecek...

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, yapılan testler sonucu Ziyech'in uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği de gelen bilgiler arasında...

Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ancak Fas'ın milli takımın kampına katılan Ziyech'ten sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Fas'ın Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'e yapılan testlerde uyluğunda kas yırtığı olduğunu açıklarken, 30 yaşındaki oyuncunun tedavi olmak için Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Ziyech, bu sezon oynadığı 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.