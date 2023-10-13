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Giriş Tarihi: 13.10.2023 09:14

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Ziyech şoku! Derbide forma giyemeyecek...

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray’da Ziyech şoku! Derbide forma giyemeyecek...

Son Dakika... Galatasaray'ın yıldızı Ziyech'ten sarı kırmızılı ekibe kötü haber geldi. Sakatlığı sebebiyle bir süredir sarı-kırmızılı formayı giyemeyen ancak Fas Milli Takımı'na çağrılan Ziyech'in sakatlığının beklenenden ciddi olduğu öğrenildi. Buna göre; Faslı yıldızın Beşiktaş ile oynanacak derbi maçta forma giymesi beklenmiyor.

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, yapılan testler sonucu Ziyech'in uyluk kasında yırtık tespit edildiğini açıkladı. Yıldız oyuncunun tedavisi Galatasaray sağlık personeli tarafından sürdürüleceği ve bu nedenle Ziyech'in Türkiye'ye döneceği de gelen bilgiler arasında...

Ziyech şoku!

Son haftalarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ancak Fas'ın milli takımın kampına katılan Ziyech'ten sarı-kırmızılı takıma kötü haber geldi. Fas'ın Teknik Direktörü Walid Regragui, Hakim Ziyech'e yapılan testlerde uyluğunda kas yırtığı olduğunu açıklarken, 30 yaşındaki oyuncunun tedavi olmak için Türkiye'ye döneceğini bildirdi. Ziyech, bu sezon oynadığı 3 maçta 1 gol, 1 asist üretti.

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Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Ziyech şoku! Derbide forma giyemeyecek...
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