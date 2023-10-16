Son dakika: Galatasaray’da rota Mario Lemina! Transfer çalışmaları başladı...

Geçen sezon bu bölgenin 1 numaralı oyuncusu olan Sergio Oliveria'nın da form grafiğinin giderek düşmesi, kulübün radikal bir karar almasına yol açtı. Tecrübeli oyuncu için yaz transfer döneminde Suudi Arabistan başta olmak üzere birkaç ülkeden ilgi vardı. Fakat sarı-kırmızılılar'da yıllık 2.7 milyon Euro kazanan deneyimli isim takımdan ayrılmak istemedi. Arabistan'ı tercih etmeyen Oliveira, diğer Avrupa ülkelerinden olan ilgiyi de aldığı maaş nedeniyle reddetmişti.

Sarı-kırmızılılar'da Portekizli futbolcunun yerine düşünülen isim de tanıdık bir sima: Mario Lemina... 2019-2020 sezonunda Sarı-Kırmızılı formayı giyen Gabonlu futbolcu, şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'da görev alıyor.

Bu sezona da bomba gibi giren, 8 maçta forma giyip, istikrarı ile dikkatleri üzerine çeken Lemina, şu anda takımın vazgeçilmez oyuncularından biri.

Ancak Cim Bom, 30 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için imkanları zorlamak istiyor. Oliviera'nın yerine Lemina'nın gelmesi halinde teknik ekip, yıldız oyuncunun Aslan'a çok faydalı olacağını düşünüyor.

Kontratı 2025 yılında bitecek olan Lemina ile önümüzdeki günlerde temas kurulması ve Galatasaray'a gelip gelmeyeceği konusunda görüşülmesi bekleniyor. [Fanatik]