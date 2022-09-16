Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Son dakika haberleri: Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
Giriş Tarihi: 16.9.2022 18:39 Son Güncelleme: 16.9.2022 18:59

Son dakika haberleri: Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Konyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Nef Stadyumu'nda Konyaspor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Cimbom, son 4 maçta 10 puan kazanırken, İlhan Palut'un öğrencileri yeni sezonda yoluna gol yemeden devam ediyor. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'da yeni transfer Mauro İcardi de kadroda yer aldı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayarak zirve takibine devam eden Galatasaray , ligdeki en zorlu sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.

G.SARAY KAZANIRSA MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLACAK

Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında saat 20.00'da Galatasaray, kalesinde gol bile görmeyen sezonun namağlup lideri, Konyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray, zorlu karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.

Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendiği mücadelede Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Yeni transfer Mauro İcardi ilk kez kadroda yer aldı.

Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis

Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Berkan, Rashica, Yusuf, Abdülkerim, Barış, İcardi

Konyaspor XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno, Amir, Soner, Endri, Zymer, Muhammet

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Barış Yarkadaş'tan çok tartışılacak Kılıçdaroğlu açıklaması! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş itiraz etti...
TOKİ başvuru şartları, ücreti ve daire metrekareleri belirlendi! e-Devlet ekranı için bu detaylara dikkat! TOKİ sosyal konut başvuru ücreti ne kadar olacak?
Hazır arsayı al, evini yap! İşte konut arsası ödeme planı: Kimler başvurabilir?
SON DAKİKA: Dünyanın gözü bu zirvede! Başkan Erdoğan ile Putin görüşmesi sona erdi
TOKİ sosyal konut genç kategori başvuru ekranı 2022 | TOKİ genç başvuru nasıl yapılır, yaş sınırı kaç ve şartları nelerdir?
TOKİ başvuru şartları ve ücreti son dakika! Daire fiyatları ve taksit ödemeleri açıklandı! 2022 TOKİ ucuz sosyal konut ve arsa satışı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi
Son dakika | Azerbaycan: 400 Ermeni askeri öldürüldü
TOKİ arsa başvuru ekranı e devlet: TOKİ arsa başvuru şartları ve tarihleri 2022 II 100 bin arsa atışı hangi illerde, nerede, fiyatları ne kadar?
TOKİ arsa satışı projesi başlıyor! 2022 TOKİ başvuru şartları ve tarihleri nedir? 100 bin arsa projesi ne zaman başlıyor?
Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! İşte 2022 En fazla emekli promosyon veren bankalar listesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Galatasaray, Konyaspor'u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11'ler belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA