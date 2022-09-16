Son dakika haberleri: Galatasaray, Konyaspor’u konuk ediyor! Zorlu maçta ilk 11’ler belli oldu...

Süper Lig'in son 4 haftasında aldığı 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puan toplayarak zirve takibine devam eden Galatasaray , ligdeki en zorlu sınavlarından birini vermeye hazırlanıyor.
G.SARAY KAZANIRSA MAÇ FAZLASIYLA LİDER OLACAK
Süper Lig'in 7. haftasının açılış maçında saat 20.00'da Galatasaray, kalesinde gol bile görmeyen sezonun namağlup lideri, Konyaspor'u konuk edecek.
Galatasaray, zorlu karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak.
Maç biletleri satışa çıktığı gibi tükendiği mücadelede Galatasaray'ın 11'i belli oldu. Yeni transfer Mauro İcardi ilk kez kadroda yer aldı.
Galatasaray XI: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Van Aanholt, Torreira, Oliveira, Yunus, Mertens, Kerem, Gomis
Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjo, Seferovic, Berkan, Rashica, Yusuf, Abdülkerim, Barış, İcardi
Konyaspor XI: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Bruno, Amir, Soner, Endri, Zymer, Muhammet