Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...
Giriş Tarihi: 8.9.2022 08:38 Son Güncelleme: 8.9.2022 08:41

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

Son dakika haberleri: Transferde peş peşe yıldız isimleri açıklayan Galatasaray, dün akşam saatlerinde dünyaca ünlü golcü Mauro İcardi'yi İstanbul'a getirerek flaş bir hamle yaptı. Eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile ilişkisi konusunda magazin dünyasının da yakından tanıdğı İcardi'nin sözleşmesindeki bir detay dikkat çekti.

Transfer sezonunun sona ermesine bir gün kalan aynı günde 5 transfer birden açıklayan Galatasaray, İcardi, Juan Mata, Yusuf Demir, Mathias Ross ve Rashica olmak üzere 5 oyuncuyu daha kattı.

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

ERDEN TİMUR DÜNYA YILDIZLARINI GETİRDİ

Transferde etkili rol oynayan Erden Timur, dünya yıldızlarını Galatasaray'a getirerek adından da söz ettirdi. Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi olan İcardi için de Arjantin basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

G.SARAY İCARDİ AİLESİNİ ROMA'DAN ALDI

Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'yi taşıyan özel uçak, Paris'ten Roma'ya gitti. Mauro Icardi'nin ailesini Roma'dan almasının ardından burada hep birlikte bir poz verildi. Bu sırada Galatasaray beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Mauro Icardi'nin geçici transferi konusunda Paris Saint Germain'le görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

TARAFTARA İLK ÜÇLÜYÜ ÇEKTİRDİ

İstanbul Havalimanı'na gelen Mauro Icardi, kendisini bekleyen taraftara üçlü çektirdi. Taraftardan yoğun ilgi gören İcardi "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi" şeklinde açıklama yaptı.

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

"2 AYDIR ERDEN TİMUR'LA GÖRÜŞÜYORUM"

Arjantinli yıldız Mauro İcardi sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım."

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

24 SAAT KORUMA, ÖZEL AŞÇI

Bu arada Arjantin basını, Icardi'nin transferiyle ilgili detaylara yer verdi, futbolcunun kendisi ve ailesi için 24 saat koruma istediğini yazdı. Oyuncunun talepleri arasında ayrıca özel aşçı bulunduğu da dile getirildi.

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

İTALYA'DA GÜNDEM OLDU

Ole gazetesi ise, "Galatasaray, iki sene önce Inter'den PSG'ye 50 milyon euro bonservisle giden bir oyuncuyu kadrosuna kattı" ifadesine yer verdi.

Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

PSG'DEKİ İNİŞLİ ÇIKIŞLI PERFORMANSA DİKKAT ÇEKİLDİ

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesi, uzun süre Inter'de forma giyen oyuncunun Galatasaray'a transferinin kesinleştiğini yazarak "PSG'deki inişli çıkışlı sezonlarından sonra Mauro Icardi veda ediyor ve yolu İtalya'dan geçen futbolcuların koloni oluşturdukları Galatasaray'a katılıyor" ifadelerine yer verdi.

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Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...
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