Son dakika haberleri: Mauro İcardi transferinde dikkat çeken detay ortaya çıktı! 24 saat boyunca...

"2 AYDIR ERDEN TİMUR'LA GÖRÜŞÜYORUM"

Arjantinli yıldız Mauro İcardi sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız. İki aydır Erden Timur ile konuşuyoruz. Kulüp için sürecin zor olduğunu biliyorum. Sonunda buradayım."