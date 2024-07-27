Son teklif 20+pay!

Sağ bek transferinde Jelert'le mutlu sona ulaşan Galatasaray'da sıra orta saha takviyesine geldi.İki hafta önce Zenit'in kapısını çalan Galatasaray, Sambacının bonservisi için 30 milyon Euro cevabını almıştı.Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon Euro+sonraki satıştan pay olarak revize etti. Zenit cephesi ise 25 milyon Euro bonservis talep etti. Torino'dan İlic'i alternatif olarak düşünen Rus ekibi, bu transferi bitiremediği için Wendel'de daha fazla indirime yanaşmıyor.Sarı-kırmızılılar Avusturya kampının son hazırlık maçında bugün Parma karşısına çıkacak. Saat 21.15'te başlayacak ve Smart Spor'dan yayınlanacak karşılaşmada yeni transfer Jelert'in de süre alması bekleniyor. Karşılaşmanın ardından Cimbom İstanbul'a dönecek...