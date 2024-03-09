Sonuna kadar buradayım

SNEIJDER DEĞİL DEMİRBAY!
Maçın
ilk yarısında gönderdiği iki füze ile Rize'nin direncini iyice kıran Kerem Demirbay, golleri ile de Wesley Sneijder'i hatırlattı. Hollandalı efsanenin Ekim 2014'te F.Bahçe ağlarına ceza sahası dışından gönderdiği iki golün ardından Süper Lig'de bu bölgeden G.Saray forması ile iki gol atan ilk isim oldu.
İCARDI JEST, KEREM HAT-TRICK YAPTI
Mertens'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıda topu İcardi aldı. Ancak tribünlerin de uyarısı ile topu Kerem Demirbay'a bırakan Arjantinli yıldız, takım arkadaşının kariyerinin ilk hattrick'ini yapmasında rol sahibi oldu.
15 DAKİKADA İŞİ BİTİRİYOR!
SON 10 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan G.Saray, 2024'te lig karşılaşmalarına hızlı başlayarak rakiplerinin de direncini kırdı. Sarı-kırmızılılar, 2024 yılında ilk 15 dakikada rakip fileleri 8 kez sarsıp bu alanda zirvede yer aldı.
İLK YARIDAN DÖRT KÖŞE!
SARI-KIRMIZILILAR Çaykur Rizespor kalesini ablukaya alırken, bu sezon da bir ilki başardı. Cimbom, ilk kez ilk yarıda rakip kaleye dört gol birden gönderdi.