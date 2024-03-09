Sonuna kadar buradayım

Maçınilk yarısında gönderdiği iki füze ile Rize'nin direncini iyice kıran Kerem Demirbay, golleri ile de Wesley Sneijder'i hatırlattı. Hollandalı efsanenin Ekim 2014'te F.Bahçe ağlarına ceza sahası dışından gönderdiği iki golün ardından Süper Lig'de bu bölgeden G.Saray forması ile iki gol atan ilk isim oldu.Mertens'ın düşürülmesi ile kazanılan penaltıda topu İcardi aldı. Ancak tribünlerin de uyarısı ile topu Kerem Demirbay'a bırakan Arjantinli yıldız, takım arkadaşının kariyerinin ilk hattrick'ini yapmasında rol sahibi oldu.SON 10 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan G.Saray, 2024'te lig karşılaşmalarına hızlı başlayarak rakiplerinin de direncini kırdı. Sarı-kırmızılılar, 2024 yılında ilk 15 dakikada rakip fileleri 8 kez sarsıp bu alanda zirvede yer aldı.SARI-KIRMIZILILAR Çaykur Rizespor kalesini ablukaya alırken, bu sezon da bir ilki başardı.