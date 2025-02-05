Stoper taarruzu! Hedef Saba Goglichidze

Victor Nelsson'u satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Roma'ya gönderen Galatasaray, Danimarkalı stoperin yerine genç bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Empoli forması giyen Saba Goglichidze için İtalyan kulübüyle temasa geçti. Cimbom'un, 20 yaşındaki futbolcunun transferinde ısrarcı olduğu bildirildi. Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen Saba, geçen sezon Empoli'ye transfer olmuştu. Bu sezon düzenli olarak forma giyen oyuncu, 192 cm. boyundaki futbolcu, hava hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

VİTİK PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Top kontrolü iyi olan ve ayağını iyi kullanan Saba'nın, kulübüyle sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Öte yandan Galatasaray, Sparta Prag'ın Çekyalı stoperi Martin Vitik için de görüşmelerini devam ettiriyor.



BU SEFER ÇOK SAĞLAM GELİYOR

2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray'da oynayan Mario Lemina, o dönem sakatlıklarla boğuşmuş ve tam 21 maç kaçırmıştı. Türkiye'den ayrıldıktan sonra 1 sezon Fulham, 1 buçuk sezon Nice ve 2 buçuk sezon Wolverhampton'da oynayan Lemina, bu takımlarda sakatlık probleminden fazla etkilenmedi. Wolverhampton'da sadece 7 maç kaçıran 31 yaşındaki Gabonlu orta saha, Galatasaray'a fiziksel olarak iyi durumda dönmüş olacak.

HER YERDE LİDER

Süper Lig'de ocak ayında da seyirci ortalamalarında G.Saray zirvede. Ligde liderlik koltuğunu koruyan sarı-kırmızılılar, 42 bin 840 taraftar ortalaması yakaladı. Aslan'ın en yakın takipçisi ise 33 bin 191 kişi ile ligdeki takipçisi F.Bahçe. Beşiktaş 24 bin 956 taraftar ortalamasına ulaşırken 4. Samsunspor 20 bin 616, beşinci Konyaspor 18 bin 869, altıncı ise 17 bin 552 kişi ile Trabzonspor oldu.