‘Süper’ gala!

Osimhen, Süper Lig'de attığı 9 golü 6 maçta kaydetti, 3'ünde ağları iki kez havalandırarak Galatasaray'ın taşıyıcı kolonu olduğunu gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda biri kiralık olmak üzere üçüncü sezonunu geçiren Nijeryalı forvet, Süper Lig'e geldiğinden beri kimse yanına yaklaşamadı. Karşılaştığı 23 takımın 17'sinin filelerini sarsmayı başaran 'Maskeli Kral', attığı 50 golle açık ara zirvenin tek başına sahibi oldu. Osimhen'i, Başakşehirli Eldor Shomurodov (30), F.Bahçe'nin bu yaz yollarını ayırdığı Anderson Talisca (29), Çaykur Rizespor'dan Ali Sowe (28) ve yine F.Bahçe'nin beğenmeyip gönderdiği Youssef En-Nesyri (26) takip etti. Osimhen ayrıca G.Saray'daki ilk 10 haftaları itibarıyla bu sezon en çok gol attığı (9) dönemi geçiriyor. Geçtiğimiz sene 3, 2024-25'te ise 4 kez ağları bulmuştu.



BORÇKASPOR OSİMHEN'E TALİP OLDU!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Artvinliler Hizmet Vakfı tarafından düzenlenen 4. İstanbul Kültür Turu'nda Artvinli öğrencilerle bir araya geldi. Başkan Özbek'e soru soran minik İlker Sarp Kaya, Osimhen'i "Borçkaspor'a verir misiniz?" diye sorarken başkan Özbek'in "Ben hayal kur dedim sen coştun" sözleriyle herkesi güldürdü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör