Süper kahraman

Ligde rakipleriyle farkı koruyan Cimbom, namağlup liderliğini sürdürdüİkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi, hocası Okan Buruk'u mahcup etmedi. Milli ara öncesinde Samsunspor filelerini sarsan Belçikalı forvet, Bodrum'da da boş geçmedi. Bu sezon ligde 4, Avrupa'da 2 olmak üzere 6 kez kalecileri avladı. Batshuayi, ligde 4 golünün 2'sini kafayla kaydetti. Yıldız oyuncu karşılaşma sonrası,diye konuştu.65. dakikada Osimhen kaleciyle baş başa kalmasına rağmen şut çekmeyip müsait pozisyondaki Ziyech'e pas verdi. Faslı yıldız, önündeki bomboş kale yerine topu üstten dışarı attı.Belçikalı 10 numara Mertens, oyunun sıkıştığı anda yine Galatasaray'ın imdadına yetişti. Yaptığı şık ortayla Batshuayi'nin kilidi açmasını sağlayan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 5'inci asistini gerçekleştirirken 4 de golü bulunuyor. Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla üst üste 4 deplasman maçında gol katkısında bulunan Belçikalı yıldız, farkını ortaya koydu.ile çıktığı 3 maçta 1 puan alab-i len teknik direktör Volkan Demirel maç sonrası gördükleri kırmızı kart ile ilgili şunları söyledi: "TFF ve MHK başkanından rica ediyorum, futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum.1-0 iyi sonuç" dedi.