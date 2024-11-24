Süper kahraman

Ligde rakipleriyle farkı koruyan Cimbom, namağlup liderliğini sürdürdü
TEKNİĞİM OSİMHEN'DEN DAHA İYİ
İkinci yarıda oyuna giren Michy Batshuayi, hocası Okan Buruk'u mahcup etmedi. Milli ara öncesinde Samsunspor filelerini sarsan Belçikalı forvet, Bodrum'da da boş geçmedi. Bu sezon ligde 4, Avrupa'da 2 olmak üzere 6 kez kalecileri avladı. Batshuayi, ligde 4 golünün 2'sini kafayla kaydetti. Yıldız oyuncu karşılaşma sonrası, "Çift forvet veya tekli forvet oynayabilirim. Osimhen çok uzun, hava toplarında iyi. Ayrıca derine de koşular atıyor. Ben teknik olarak daha iyiyim. Burada önemli olan hocanın seçimi"
diye konuştu.
HAKİM ZİYECH ÇILDIRTTI!
65. dakikada Osimhen kaleciyle baş başa kalmasına rağmen şut çekmeyip müsait pozisyondaki Ziyech'e pas verdi. Faslı yıldız, önündeki bomboş kale yerine topu üstten dışarı attı.
MERTENS 5. VİTESTE
Belçikalı 10 numara Mertens, oyunun sıkıştığı anda yine Galatasaray'ın imdadına yetişti. Yaptığı şık ortayla Batshuayi'nin kilidi açmasını sağlayan 37 yaşındaki yıldız, bu sezon 5'inci asistini gerçekleştirirken 4 de golü bulunuyor. Bu sezon ligde Galatasaray formasıyla üst üste 4 deplasman maçında gol katkısında bulunan Belçikalı yıldız, farkını ortaya koydu.
'14'E 10 KİŞİ OYNADIK!'
BORDUM
ile çıktığı 3 maçta 1 puan alab-i len teknik direktör Volkan Demirel maç sonrası gördükleri kırmızı kart ile ilgili şunları söyledi: "TFF ve MHK başkanından rica ediyorum, futbolu bilenler yönetsin. Bak rica ediyorum. Bu karar benim lehime verilse yemin ederim karşısında dururum. Niye bu kadar itiraz ediyorsun diyorlar, arkadan bakınca basıyor görünüyor. Sen zaten ilk kartı çok kolay verdin. Bugün 14'e 10 oynadık.
1-0 iyi sonuç" dedi.