Tamir gerekiyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Lille maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Gol yedikten sonra takımının kırılma yaşadığını vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bence gol yedikten sonra kırılma dakikalarımız var. Barcelona maçında da Sporting'e karşı da bunu yaşadık. Golü yedikten sonra düşüşümüz başladı. Kırılmaları tamir etmemiz gerekiyor. Saha dışından yapmaya çalışıyoruz ama çok tecrübeli oyuncularımız var, öz güvenimizin yükselmesi lazım" dedi. Singo'nun kadroda olduğunu da aktaran Buruk, "Antrenmanın tamamında bizimleydi. Kadroya aldık, maçın gidişatına göre değerlendirebiliriz" diye konuştu.

FRANSA'DA HEDEF ZAFER

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçında sıfır çeken Aslan, bugün Lille deplasmanına çıkıyor. TSİ 19.45'te Pierre Mauroy Stadyumu'ndaki mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek. Fransız ekiplerinden beşine Avrupa'da rakip olan G.Saray ilk kez Lille ile karşı karşıya gelecek. Cimbom; Monaco, PSG, Nantes, Bordeaux ve Marsilya karşısında 22 maçta 7 kez kazanırken 10 yenilgi gördü .En son, 26 Eylül 2001'de Nantes'ı 1-0 deviren sarı-kırmızılılar, 25 yıldır Fransa'da kazanamıyor.



'KRİTİK DÖNEMİN İLK AŞAMASI BU'

Bugün zor bir rakibe karşı oynayacaklarını da söyleyen 53 yaşındaki hoca şöyle devam etti: "Bu mücadelede oyunu 90 dakikaya yaymak önemli olacak. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Fikstüre gerçekçi olarak baktığınızda her maçtan galibiyet bekliyorsunuz ama önümüzde oynayacağımız 5 maç çok kritik. Birincisi bu karşılaşma. Bir üst tura kendimizi çıkarabilmek için puanlar toplamamız gerekiyor. Alacağımız puanlar çok değerli, bizi yukarıda tutacak. Takım savunmasını çok iyi yapmamız lazım."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör