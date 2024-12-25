Taraftar bu işe çıldıracak!

Ligde 8 puan farkla F.Bahçe'nin önünde yer alan ve Avrupa Ligi'nde de ilk 8 hedefi için önünde iki maç kalan G.Saray, transferde ise kendisini tüm kupalarda hedefe götürecek isimlerin peşinde. Farklı mevkilerde yıldızlar için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılıların gündemindeki isimleri mercek altına aldık. İşte dev liste!

GEORGES MIKAUTADZE:

Fransa'da yetişen Lyon'un Gürcü santrforu, Aslan'ın gündemindeki en kilit hücum oyuncusu… Milli takım forması ile de adından söz ettiren 24 yaşındaki futbolcuyu, Lyon'un mali durumu nedeniyle uygun bir fiyatla almak isteyen G.Saray, nabız yoklarken Fransız ekibi kapıyı 25 milyon Euro'dan açtı. Sarı-kırmızılı yönetim, bonservis bedelini 15 milyon Euro'ya indirmeyi planlarken futbolcunun yıllık ücreti ile birlikte maliyeti Dybala'ya göre yüksek olsa da yaşı ve fiziksek özellikleri nedeniyle daha çok istenen bir profil.

- PAULO DYBALA:

Roma'nın son oynadığı Parma maçında 2 gol-1 asist ile yıldızlaşan Paulo Dybala'nın +1 sezonluk kontratı bulunuyor. Belli bir maç sayısına göre devreye girecek bu anlaşmayla birlikte oyuncunun yıllık ücreti 12 milyon Euro'ya yükselecek. Roma bu kontrattan çıkmak isterken G.Saray da futbolcu ile prensipte anlaştı, hatta oturabileceği evlerin listesini bile iletti. Ancak Tangocu'nun yıllık ücretinin 8 milyon Euro seviyesine çekilmek istenmesi nedeniyle pazarlıklar sıkı bir şekilde devam ediyor. Arjantinli hücumcunun 2.5 yıllık toplam ücret isteği ise 25 milyon Euro'ya ulaşıyor.

- MİLAN SKRINIAR:

Okan hocanın görüntülü konuşma gerçekleştirdiği ve takıma gelmesi konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğu oyuncunun menajeri ile de prensipte anlaşıldı. Slovak stoperin bonservisi için ise PSG ile görüşmeler başladı. Aslan, bu sezon için kiralık ve zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ile işi bitirmek istiyor. Oyuncunun yarım sezon için alacağı 5 milyon Euro'nun bir kısmının Fransız ekibi tarafından karşılanması için ise sıkı pazarlık var. Futbolcuyu teknik direktör Luis Enrique'nin kadro dışı bırakması da Aslan'ın elini güçlendiren detay.

- RANDAL KOLO MUANI:

Eintracht Frankfurt performansı sonrasında toplam 95 milyon Euro maliyetle PSG'nin yolunu tutan Muani, G.Saray'a teklif edilen forvetler arasında. Fransız kulübü ile Skriniar için yapılan pazarlıklarda Muani de gündeme gelirken yarım sezon için kiralama hamlesi yapıldı. İcardi'nin yokluğunda forvette sayısal üstünlüğünü kaybetmek istemeyen sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki santrforu da istiyor. Ancak Fransız yıldızın, Premier Lig ve İtalya'dan da talipleri bulunması bu transferi zora sokan en önemli detay.

- ISSA KABORE:

Manchester City'nin Portekiz kulübü Benfica'ya kiralık olarak gönderdiği 23 yaşındaki Burkino Fasolu sağ bek de Aslan'ın gündeminde. Menajerler aracılığı ile gelen ve atletik özellikleri öne çıkan oyuncu, kiralık olarak masada. Bu sezon kulübü ile 7 maça çıkan ve 1 kez asist yapan Kabore için stoper transferine göre adımlar atılacak.

PAULO DYBALA KİMDİR?

Yaş: 31

D.Yeri: Laguna Larga/ Arjantin

Boy: 1.77

Mevki: Forvet arkası

Kulüp: Roma

Kontrat: 30 Haziran

2025 P.Değeri: 8 milyon Euro



MILAN SKRINIAR KİMDİR?

Yaş: 29

D.Yeri: Hronom/Slovakya

Boy: 1.88

Mevki: Stoper

Kulüp: PSG

Kontrat: 30 Haziran 2028

P.Değeri: 15 milyon Euro



KOLO MUANI KİMDİR?

Yaş: 26

D.Yeri: Bondy/Fransa

Boy: 1.87

Mevki: Santrfor

Kulüp: PSG

Kontrat: 30 Haziran 2028

P.Değeri: 30 milyon Euro



ISSA KABORE KİMDİR?

Yaş: 23

D.Yeri: Dioulasso/Burkina

Faso

Boy: 1.80

Mevki: Sağ bek

Kulüp: Benfica

Kontrat: 30 Haziran 2027

P.Değeri: 6 milyon Euro



GEORGES MIKAUTADZE KİMDİR?

Yaş: 24

D.Yeri: Lyon/Fransa

Uyruk: Gürcistan

Boy: 1.76

Mevki: Santrfor

Kulüp: Lyon

Kontrat: 30 Haziran 2028

P.Değeri: 18 milyon Euro



ÖZBEK: SAHA DIŞINDA MÜCADELE EDELİM

Geleneksel hale gelen "Sarı-Kırmızı Kareler" yarışması ödül töreni dün başkan Dursun Özbek'in de katı-l dığı törenle gerçekleştirildi. Başkan Özbek, zor bir yarışın içinde olduklarını söylerken "Çok çetin bir mücadele içindeyiz. Mücadelemiz sadece saha içinde değil. Saha dışında da mücadele etmek zorundayız. Camiamızın birlikteliğiyle birbirimize sımsıkı sarılalım, her zaman birbirimizi destekleyelim" ifadelerini kullandı.