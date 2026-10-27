Taraftarlardan Gazze mesajı

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Tribünleri tamamen dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, İsrail'in soykırım uyguladığı Filistin'e destek vermeye devam etti. Hem ulusal hem de uluslararası maçlarda birçok kez Filistin ve Gazze'ye desteğini gösteren Galatasaraylı futbolseverler, Fenerbahçe derbisi öncesinde bu kez soykırıma sessiz kalınmasına tepki gösterdi. Taraftar grubu ultrAslan, maç öncesinde tribünlerde, "Medeniyetin maskesi gerçek yüzünü Gazze'de gösterdi", "İnsanlık bir olsun, Siyonizm yok olsun", "Uyanın ey insanlar, Gazze'de soykırım var" ve "İnsanlığın onuru, izzeti, şerefi sensin ey Gazze" yazılı pankartlar açtı.