Derbinin ardından 1 gün izin yapan ve salı günü Florya'da toplanan Galatasaray'da Okan Buruk-Erden Timur
ikilisi düğmeye bastı. Timur'un moral verdiği deneyimli çalıştırıcı, tesise gelen oyuncularına uzun bir konuşma yaptı. Galatasaray, dün sosyal medya hesaplarından taraftarına 'Kenetlenme'
çağrısında bulunurken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur ve tecrübeli çalıştırıcı, camiaya şampiyonluk mesajı verdi.
35 MİLYON TARAFTAR İLE OYNAYACAĞIZ
"Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedik "Kenetlen başka Galatasaray yok"
diyen Timur, "Bütün zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. 100. yılda, 2023'te 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık. 2024'te de 24. zaferimizi kutlayacağız"
ifadelerini kullandı. Okan Buruk da "Büyük Galatasaray ailesi, bayrakları hazırlayın. Tarih yine şampiyonu yazacak, mayıslar yine bizim olacak"
diye ekledi.
BAŞKAN FLORYA'DA
ASLAN,
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Konya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un ardından başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri takıma moral ziyaretinde bulundu. Futbolcularla tek tek ilgilenen Özbek, kritik bir sınava çıkacak oyuncularına olan güvenini yineledi.