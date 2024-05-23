Tarih yine şampiyonu yazacak

Derbinin ardından 1 gün izin yapan ve salı günü Florya'da toplanan Galatasaray'daikilisi düğmeye bastı. Timur'un moral verdiği deneyimli çalıştırıcı, tesise gelen oyuncularına uzun bir konuşma yaptı. Galatasaray, dün sosyal medya hesaplarından taraftarınaçağrısında bulunurken, Sportif A.Ş. Başkan Vekili"Hepimiz tüm motivasyonumuzla, kenetlenerek ki bu sezon başında da dedikdiyen Timur, "Bütün zerrelerimize kadar hissederek şampiyonluk yolundaki son dakikayı hep birlikte sadece sahadaki 11 aslanımız, kenardaki diğer aslanlarımız, Okan hocamızla değil 35 milyon Galatasaray taraftarı o gün hep birlikte o mücadeleyi vereceğiz. 100. yılda, 2023'te 23. şampiyonluğumuzu kazanmıştık.ifadelerini kullandı. Okan Buruk dadiye ekledi.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Konya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Galatasaray A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un ardından başkan Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri takıma moral ziyaretinde bulundu. Futbolcularla tek tek ilgilenen Özbek, kritik bir sınava çıkacak oyuncularına olan güvenini yineledi.