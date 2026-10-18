Tarihi başarı

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sarı-kırmızılı kulüpte önemli bir kilometre taşına ulaştı. Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin başında 150'nci maçına çıkan deneyimli teknik adam, bu mücadelelerde 119 galibiyet elde etti. Bu süreçte 18 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, yalnızca 13 mücadelede mağlubiyet yaşadı. Buruk, söz konusu performansıyla Süper Lig tarihinde bir takımın başında en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan teknik direktör olarak öne çıktı.