Tek rakibi Manchester City!

Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta oynadığı maçta özellikle 60 dakika Bayern Münih'i ezen G.Saray, önemli bir istatistiğe imza attı. Bu arenada 3 hafta sonucunda en fazla net gol pozisyonu yaratan takım 18 kez ile Manchester City oldu.Almanya'dan Bayern Münih ve Hollanda'dan Feyenoord (12), İtalya'dan Inter (11) listede sarı-kırmızılı takımın gerisinde kaldı.