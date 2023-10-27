Tek rakibi Manchester City!

G.Saray, Devler Ligi’nde ilk 3 hafta sonunda 14 net pozisyonu ile ikinci sırada yer aldı. İngiliz ekibi M.City 18 kez ile zivrede
Şampiyonlar Ligi'nde Rams Park'ta oynadığı maçta özellikle 60 dakika Bayern Münih'i ezen G.Saray, önemli bir istatistiğe imza attı. Bu arenada 3 hafta sonucunda en fazla net gol pozisyonu yaratan takım 18 kez ile Manchester City oldu. İngiliz devini 14 net gol pozisyonuile sarı-kırmızılı takım takip ediyor. Almanya'dan Bayern Münih ve Hollanda'dan Feyenoord (12), İtalya'dan Inter (11) listede sarı-kırmızılı takımın gerisinde kaldı.