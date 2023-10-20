TFF’den görüntüler istenecek

Sarı-kırmızılılar, dönemin MHK Başkanı Lale Orta’nın, 3 Şubat’ta VAR odasına girdiği görüntüleri TFF’den talep edecek
Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili ErdenTimur'un A Spor'dayaptığı bomba gibi açıklamalarınyankılarıdevam ediyor. Sarıkırmızılı kulüp, Futbol Federasyonu'nun kapısını çalacak. Timur'un söylediği tarih olan 3 Şubatsabahı, döneminMHK Başkanı LaleOrta'nın VARodasına girerekcep telefonuna görüntüleriçektiği anın kamera kayıtlarınıisteyecek. Daha sonraGalatasaray Kulübü, TFF'yebaşvurup cep telefonukayıtlarıylailgili gerekeninyapılmasını isteyecek.Cimbom'uniddiasında üzerindedurduğu konuOrta'nın bütünVAR hakemlerine"Ben o görüntüleriAli Koç'ayolladım ve onuMert HakanYandaş'ın golününelle atıldığınaikna ettim"demesi.
ODADAN ÇIKSA BİLE GÖRÜNTÜLER ASLA BİZE YOLLANMADI!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı. 10 gündür Amerika'da olan ve önceki gün Türkiye'ye dönen Başkan Koç durumu kurmaylarıyla değerlendirirken sürecin takipçisi olacakları belirtildi. Sarılacivertli kulübün özellikle savunduğu şey; "Görüntüler oradan çıkmış olabilir. Bu Lale Orta ile ilgili bir durum. Bize asla böyle bir şey gelmedi."