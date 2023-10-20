TFF’den görüntüler istenecek

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan VekiliSarıkırmızılı kulüp, Futbol Federasyonu'nun kapısını çalacak. Timur'un söylediği tarih olanCimbom'uniddiasında üzerindedurduğu konuOrta'nın bütünVAR hakemlerinedemesi.Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Erden Timur'un iddialarıyla ilgili olarak yalan ve iftira açıklamasını yapmıştı. 10 gündür Amerika'da olan ve önceki gün Türkiye'ye dönen Başkan Koç durumu kurmaylarıyla değerlendirirken sürecin takipçisi olacakları belirtildi. Sarılacivertli kulübün özellikle savunduğu şey; "Görüntüler oradan çıkmış olabilir. Bu Lale Orta ile ilgili bir durum. Bize asla böyle bir şey gelmedi."