TFF’nin kararında kötü niyet var!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra "İlk yarıda erken yediğimiz golün de moral bozukluğu ile istediğimizi yapamadık.
İkinci yarı G.Saray'ı gösterdik ama kalite ve oyun gücü olarak daha iyisi olabilirdi. Nelsson bizim için değerli bir oyuncu ama işlemeyen bir yeri değiştirdik. Devre arasında bir iki bölgeye takviye yaparsak final hedefimiz var" dedi.
NEDEN GALATASARAY!
Fikstür konusunda TFF'yi de eleştiren tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "3 tane takım Avrupa'da aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden G.Saray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye.
Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonraya veriyorsun? Çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı."