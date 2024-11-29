TFF’nin kararında kötü niyet var!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra "İkinci yarı G.Saray'ı gösterdik ama kalite ve oyun gücü olarak daha iyisi olabilirdi. Nelsson bizim için değerli bir oyuncu ama işlemeyen bir yeri değiştirdik. Devre arasında bir iki bölgeye takviye yaparsak final hedefimiz var" dedi.Fikstür konusunda TFF'yi de eleştiren tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi: "3 tane takım Avrupa'da aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden G.Saray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum.Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonraya veriyorsun?