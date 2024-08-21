TFF’ye teslim olmak gerek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakası öncesi basın toplantısında soruları cevapladı. Konyaspor maçında iptal edilen golleriyle ilgili VAR kayıtlarını dinlediğini belirten tecrübeli hoca, "Daha profesyonel olmasını bekliyoruz.Gerekli cezalar verilecektir. Yeni federasyon başkanımızın ilk açıklaması, VAR hakemlerinin hata yapmaması ve gereken cezaların verileceğiydi. TFF ve MHK gereken cezaları verecektir. Herkes için en doğrusunu istiyoruz."Bu konunun da üzerinde çok fazla durmamak lazım. Üzerinde durdukça her takım birbirine vuruyor. Bu kez de ligin atmosferi çok yükseliyor. Çok üzerinde durmadan federasyona teslim olmak gerek" dedi. Young Boys'un stadının zemini hakkında da Buruk, "Sahanın sentetik olması, kim gelirse gelsin Young Boys için bir avantaj. Çok gol yiyorlar ama çok da gol atıyorlar.Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı motivasyon, istek, konsantrasyonu rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Bir oyun gücümüz ve planımız var. Oyuncuların hepsi bir teknik adam olacak" ifadelerini kullandı.sezon Sparta Prag maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, cezasını Young Boys eşleşmesinde çekecek.Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından A Spor'a konuştu. VAR kayıtlarını dinleyince çok şaşırmadıklarını belirten Yazgan,Volkan Bayarslan biliyorsunuz atletik testi geçemedi. Hatta samimiyet ve iyi niyet testi yapılsa belki onlardan da kalabilir. VAR hakeminin görevi kanıtı sunmaktır.Sorumluluk sahadaki hakemindir. Protokolün tamamen dışına çıkılmış. TFF, yabancı VAR hakemi uygulamasını tekrar gündeme almalı" dedi.vrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 4 mağlubiyet yaşarken 42 kez de rakip ağları sarstı. 29 golü ise kalesinde gördü. Daha önceile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a ilk kez rakip olacak.eçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Avrupa kupalarından 31 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray bu sezon bu rakamı geçebilir.Gruplarda 8 maç oynanacak ve galibiyet 2.8 milyon Euro, beraberlik 930 bin Euro ile ödüllendirilecek.