TFF’ye teslim olmak gerek

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys müsabakası öncesi basın toplantısında soruları cevapladı. Konyaspor maçında iptal edilen golleriyle ilgili VAR kayıtlarını dinlediğini belirten tecrübeli hoca, "Daha profesyonel olmasını bekliyoruz. Bunları duyunca, bu kadar üst düzey ve yatırımların yapıldığı bir ligde kısa ve anlaşılmayan konuşmayla gol iptal edilmesi, profesyonelce gelmiyor.
Gerekli cezalar verilecektir. Yeni federasyon başkanımızın ilk açıklaması, VAR hakemlerinin hata yapmaması ve gereken cezaların verileceğiydi. TFF ve MHK gereken cezaları verecektir. Herkes için en doğrusunu istiyoruz. Kimsenin kimseye hakkının geçmeyeceği şekilde ligin devam etmesini bekliyoruz."
ZEMIN ONLARA AVANTAJ
"Bu konunun da üzerinde çok fazla durmamak lazım. Üzerinde durdukça her takım birbirine vuruyor. Bu kez de ligin atmosferi çok yükseliyor. Çok üzerinde durmadan federasyona teslim olmak gerek" dedi. Young Boys'un stadının zemini hakkında da Buruk, "Sahanın sentetik olması, kim gelirse gelsin Young Boys için bir avantaj. Çok gol yiyorlar ama çok da gol atıyorlar. Her an pozisyona girebilecek ve pozisyon verebilecek bir takım.
Kalitemizi ortaya koymamız gerekiyor. Aynı motivasyon, istek, konsantrasyonu rakibimiz kadar göstermemiz gerekiyor. Bir oyun gücümüz ve planımız var. Oyuncuların hepsi bir teknik adam olacak" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK CEZALI SARALOĞLU GÖREVDE
Geçen
sezon Sparta Prag maçında kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk, cezasını Young Boys eşleşmesinde çekecek. Buruk yerine saha kenarında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu takımı kenardan idare edecek.
YAZGAN'DAN SERT AÇIKLAMA
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, VAR kayıtlarının açıklanmasının ardından A Spor'a konuştu. VAR kayıtlarını dinleyince çok şaşırmadıklarını belirten Yazgan, "Ama kanımız da dondu. Nizami golümüzün iptali için nasıl zorlama olduğunu hep birlikte gördük.
Volkan Bayarslan biliyorsunuz atletik testi geçemedi. Hatta samimiyet ve iyi niyet testi yapılsa belki onlardan da kalabilir. VAR hakeminin görevi kanıtı sunmaktır. Maçın hakemini yönlendiremez.
Sorumluluk sahadaki hakemindir. Protokolün tamamen dışına çıkılmış. TFF, yabancı VAR hakemi uygulamasını tekrar gündeme almalı" dedi.
İSVİÇRE TAKIMLARI İLE 18. RANDEVU
A
vrupa kupalarında İsviçre takımlarıyla 17 kez karşılaşan Galatasaray, 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 4 mağlubiyet yaşarken 42 kez de rakip ağları sarstı. 29 golü ise kalesinde gördü. Daha önce Zürih (3), Sion (6), Neuchatel Xamax (2), Grasshoppers (2), St. Gallen (2) ve Bellinzona (2)
ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Young Boys'a ilk kez rakip olacak.
TURU GEÇERSE 937 MİLYON TL CEPTE
G
eçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve Avrupa kupalarından 31 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray bu sezon bu rakamı geçebilir. Şampiyonlar Ligi'nin değişen formatıyla birlikte 25 milyon Euro'ya (937 milyon TL) yakın bir para, Young Boys'u elemesi halinden sarı-kırmızılı kulübün kasasına girecek.
Gruplarda 8 maç oynanacak ve galibiyet 2.8 milyon Euro, beraberlik 930 bin Euro ile ödüllendirilecek.