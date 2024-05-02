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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Timur: Devam ediyorum!

Timur: Devam ediyorum!

“Listede olup olmama meselesi şu an için tartışılacak bir şey değil. Biz mayısta şampiyonluk konuşuruz”

Yeni yönetimde olup olmayacağı merak konusu olan Erden Timur, dün soruları yanıtladı. Geçen yönetimde son gün kendi isteği ile ayrılıp Sportif A.Ş'de görev yaptığını hatırlatan Erden Timur şunları söyledi: "Hak ederek şampiyon olma hayalinden başka bir hedefimiz yok. Mayıslar bizim için seçim değil şampiyonluk ayıdır. Listede olup olmama meselesi şu an için tartışılacak bir şey değil. Seçim konuşmayalım, genel kurul iradesi gerekeni yapacaktır. Sportif A.Ş'de zaten seçim diye bir şeyi yok. Dün gece 22.00'de Florya'dan ayrıldım, bizim gündemimiz şampiyonluk. 4 haftamız kaldı. Biz mayısta şampiyonluk konuşuruz."
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Timur: Devam ediyorum!
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