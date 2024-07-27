Transfer dönemi dengemizi bozuyor

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Güçlü bir kadroya sahip olduklarını ve transfer döneminin camianın dengesini bozduğunu ve herkesin kafasını karıştırdığını belirten Buruk, şöyle devam etti: "Transferde birçok şey var. O yüzden sabırlı bir şekilde gittik. Bizim geniş ve güçlü bir kadromuz var. Oyuncu transferi yapacağız ve daha güçlü hale getireceğiz. Bir yandan da baktığınızda orta sahada Torreira var, Kerem var, Berkan var. Sezonu çok iyi bitirdiler.Sabırlı ve sakin olmalıyız. Transferde sakinlik çok önemli. Panik haline girmeden en doğru oyuncuyu bulmamız gerekiyor.""Doueve kulübüne teklif verirken, Jelert ile de görüşme halindeydik. Hangi kulübün kabul edeceği de önemli oluyor. Ayrı götürdüğümüz operasyon vardı. Jelert, idmana çıktı. Kısa ve uzun vadede bize katkı sağlayabilecek bir oyuncu.""KEREM Demirbay'a verilmiş bir hak var, o devam edecek diye biliyoruz. Yanlış anlaşılma var sanırım. Diğer takımlarda da bu hakkı almış oyuncular var. Aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Kerem ve Yusuf Demir, Türk oğlu Türktür.""VAN Bronckhorst ve Mourinho gibi önemli bir isimler geldi. Jorge Jesus gibi winner bir karakter vardı. Ona karşı yaşadığımız şampiyonluk, Şenol Güneş o sezonun devamında geldi. Sezon başlamadan, "O öyle dedi, bu böyle dedi…" Kaosu başlatmak isteyen insanlar var. Bu tuzağa düşmemeliyiz."