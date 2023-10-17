Türk duvarı Abdülkerim

Ay-Yıldızlılar, hem Hırvatistan hem de Letonya maçlarında gol yemedi. İki müsabakanın da tamamında ter döken 29 yaşındaki futbolcu, Konya’da sahanın en başarılı isimlerindendi
Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren ve her geçen gün performansını geliştiren Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. Ay-Yıldızlı ekibimizin Hırvatistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli stoper, önceki gün Konya'da Letonya karşısında da görevdeydi. 29 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık şov gecesinin en başarılı isimlerinden oldu. Cenk Özkaçar ile birlikte95 kez topla buluşarak sahanın bu alandaen iyisi olan Abdülkerim, ayrıca 85 paslazirvede yer alırken yüzde 85 isabet sağladı. Bir kafa vuruşu direkten dönen tecrübeli futbolcu, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 2 de top uzaklaştıran yıldız oyuncu, kaleci Uğurcan Çakır'a da büyük destek sağladı.
MERİH VE ÇAĞLAR'IN İŞİ ZOR
Abdülkerimhem Merih Demiralhem de Çağlar Söyüncü'nünyokluğunu iyi değerlendirerekformasını garantialtına aldı. Öte yandanbaşarılı futbolcu, Galatasaray'da dabüyük bir istikrara imza attı. Bu sezon16 resmi müsabakada 1287 dakikasüre alarak, Muslera (1440) veBoey'in (1440) ardından en çok formaşansı bulan isim oldu.
'KALİTEYİG.SARAYYÜKSELTTİ'
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen Buruk, "Beşiktaşligin iyi takımlarından. BurakYılmaz, Türk futbolu içinönemli bir isim. Sevdiğim vedeğer verdiğim biri" dedi. G.Saray'ın Türk futboluna büyük katkı sağladığını da aktaran tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın vizyonu, tribünleri doldurması, Türkiye'de birçok takıma örnek oluyor. Türk futbolununmarka değerini Galatasarayçok yukarıya çekti. Herkes için tekrar vizyon oldu. Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray. Bayern Münih yıllardır gruplarda yenilmiyor. Çok güçlü bir takım ama biz de iyi oyunculara sahibiz. Bir üst tura çıkma adaylarından biriyiz."
BÜYÜK ZAFERİN ÖDÜLÜ TAM 270 MİLYON TL
A Milli Takım, Letonya'yı devirip EURO 2024 biletini cebine koyarken dev bir gelirin de kasaya gelmesini sağladı. Tarihizafer sonrası UEFA'dan katılım bedeliolarak Türkiye FutbolFederasyonu'na 9 milyon250 bin Euro (270.3milyon TL) gelecek. Haziranda başlayacak turnuvada grup maçlarında her galibiyet için 1.5 milyon Euro (43.8 milyon TL), beraberlik için ise 750 bin Euro (21.9 milyon TL) prim alınacak. Ay-Yıldızlılar, Almanya'dagruptan çıkarsa kasaya 2milyon Euro daha girecek. Çeyrek final ödülü 3 milyon 250 bin Euro, yarı final 5 milyon Euro olacak. İkinci olan ülke 7milyon Euro kazanırken, şampiyona10 milyon Euro ödenecek.
'OYUNCU VE TARAFTARLARMONTELLA İÇİN DELİRİYOR'
TÜRKIYE'NIN Letonya karşısındaki tarihi zaferi Avrupa'da da yankılandı. Teknik direktör Montella'nın ülkesi İtalya'da Corriere dello Sport, "Montella, Türkiye'yi AvrupaŞampiyonası'na götürmeyi başaran ilk yabancı hoca oldu.Türkiye'de taraftarlar ve oyuncular şimdiden ona deli oluyor" diye yazarken, La Gazzetta dello Sport, "Montella'nınTürkiye'si finalde şov yaptı" manşetini attı. Goal internet sitesi ise, "EURO 2024'te ilk İtalyan" başlığıyla haberi verdi. Almanya'da Spiegel dergisinin haberinde de "Türkiye, gol festivaliyle şampiyonaya katılmaya hak kazandı" ifadesi kullanıldı.
ÜMİTLERİN RAKİBİ LETONYA ÜMIT Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında bugün deplasmanda Letonya ile karşılaşacak. Jelgavakentindeki Zemgales OlimpiyatMerkezi'ndeki müsabaka TSİ15.00'te başlayacak ve ASpor'dan yayınlanacak. Gruptaki ilk iki maçında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlı ekip, San Marino'yu yenmişti.