Türk duvarı Abdülkerim

alatasaray'da ikinci sezonunu geçiren ve her geçen gün performansını geliştiren Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. Ay-Yıldızlı ekibimizin Hırvatistan maçında ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli stoper, önceki gün Konya'da Letonya karşısında da görevdeydi. 29 yaşındaki futbolcu, 4-0'lık şov gecesinin en başarılı isimlerinden oldu.Bir kafa vuruşu direkten dönen tecrübeli futbolcu, girdiği 7 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 2 de top uzaklaştıran yıldız oyuncu, kaleci Uğurcan Çakır'a da büyük destek sağladı.Öte yandanbaşarılı futbolcu, Galatasaray'da dabüyük bir istikrara imza attı. Bu sezon16 resmi müsabakada 1287 dakikasüre alarak, Muslera (1440) veBoey'in (1440) ardından en çok formaşansı bulan isim oldu.G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisinin çok önemli olduğunu söyleyen Buruk,dedi. G.Saray'ın Türk futboluna büyük katkı sağladığını da aktaran tecrübeli çalıştırıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray'ın vizyonu, tribünleri doldurması, Türkiye'de birçok takıma örnek oluyor.Herkes için tekrar vizyon oldu. Türk futbolu yükselişte, lokomotif ise Galatasaray. Bayern Münih yıllardır gruplarda yenilmiyor. Çok güçlü bir takım ama biz de iyi oyunculara sahibiz. Bir üst tura çıkma adaylarından biriyiz."A Milli Takım, Letonya'yı devirip EURO 2024 biletini cebine koyarken dev bir gelirin de kasaya gelmesini sağladı.Haziranda başlayacak turnuvada grup maçlarında her galibiyet için 1.5 milyon Euro (43.8 milyon TL), beraberlik için ise 750 bin Euro (21.9 milyon TL) prim alınacak.Çeyrek final ödülü 3 milyon 250 bin Euro, yarı final 5 milyon Euro olacak.TÜRKIYE'NIN Letonya karşısındaki tarihi zaferi Avrupa'da da yankılandı. Teknik direktör Montella'nın ülkesi İtalya'da Corriere dello Sport,diye yazarken, La Gazzetta dello Sport,manşetini attı. Goal internet sitesi ise,başlığıyla haberi verdi. Almanya'da Spiegel dergisinin haberinde de "Türkiye, gol festivaliyle şampiyonaya katılmaya hak kazandı" ifadesi kullanıldı.Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu 4. maçında bugün deplasmanda Letonya ile karşılaşacak.Gruptaki ilk iki maçında İrlanda Cumhuriyeti ve İtalya'ya mağlup olan Ay-Yıldızlı ekip, San Marino'yu yenmişti.