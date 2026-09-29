Türkiye ligi beni şaşırttı

Bu sezon Milan'dan transfer edilen ve Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Rafael Leao
, G.Saray'daki günlerini değerlendirdi. 27 yaşındaki oyuncu, Süper Lig
'deki rekabetin kendisini etkilediğini belirtirken şu ifadeleri kullandı: "Her sezon birbirinden farklıdır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Şu anda tamamen farklı bir ortamdayım. Sezon öncesi hazırlık yapmadım ve en iyi formuma ulaşmaya çalışıyorum, ancak ister ilk 11'de ister yedek kulübesinden olsun, her zaman Galatasaray'a yardımcı olmaya hazırım.
Fark yaratabileceğimi hissediyorum. Galatasaray benimle ilgilendi, beni çok istiyorlardı ve bu çok iyi bir spor projesiydi. Hızlı bir şekilde uyum sağladım, takım çok iyi ve olağanüstü bir şey başarabiliriz, yani beşinci şampiyonluğu kazanabiliriz.
Mutluyum ve büyük işler başarmayı umuyorum. Türk ligi beni olumlu yönde şaşırttı. Oldukça rekabetçi ve büyük isimler var."
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör