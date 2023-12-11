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Giriş Tarihi: 11.12.2023

Turu geçerse rekor prim!

Turu geçerse rekor prim!

G.Saray, son 16’ya kalırsa toplam 43 milyon Euro (1 milyar 343 milyon TL) kazanmış olacak. Yönetim de Kopenhag primini en az 300 bin TL olarak açıklayacak

Aslan, yarın Kopenhag'ı devirirse bu sezonki UEFA geliri 43 milyon Euro'yu geçecek. Şu ana kadar 31 milyon Euro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'da kazanırsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ve UEFA'dan gelecek 2.8 milyon Euro galibiyet primine 9.6 milyon Euro son 16 turu bonusunu ekleyecek. Yönetim bu sezon en fazla primi, Old Trafford'dan zaferle dönen oyunculara 150'şer bin TL ile ödedi. Bu rakam, Kopenhag galibiyeti için en az ikiye katlanacak. Ayrıca Adana Demirspor maçı öncesi maaşlar ödendi ve Florya'da iç huzur da sağlandı.




SON TAKTİK FLORYA'DA
Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'a yönelik son taktik çalışmasını bugün 12.00'de Florya'da gerçekleştirecek. Öğleden sonra özel uçakla Danimarka'nın yolunu tutacak olan G.Saray'da teknik direktör Okan Buruk maçın oynanacağı Parken Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

KAZIMCAN'A SPOR PSİKOLOĞU DESTEĞİ
SOL bekte Angelino ve Abdülkerim'in ardından Barış Alper'e formasını kaptıran Kazımcan Karataş, 4. sol bek konumuna düştü ancak moralini bozmuyor. Ağabeyi gibi gördüğü kaptanı Kerem Aktürkoğlu'nu örnek alan 20 yaşındaki futbolcu, spor psikoloğu ile çalışmaya başladı. Genç oyuncu, Kerem gibi eleştirilerden güçlenerek dönme hedefinde.

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Turu geçerse rekor prim!
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