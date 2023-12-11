Turu geçerse rekor prim!

Aslan, yarın Kopenhag'ı devirirse bu sezonki UEFA geliri 43 milyon Euro'yu geçecek. Şu ana kadar 31 milyon Euro'yu kasasına koyan sarı-kırmızılı kulüp, Danimarka'da kazanırsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek ve UEFA'dan gelecek 2.8 milyon Euro galibiyet primine 9.6 milyon Euro son 16 turu bonusunu ekleyecek. Yönetim bu sezon en fazla primi, Old Trafford'dan zaferle dönen oyunculara 150'şer bin TL ile ödedi. Bu rakam, Kopenhag galibiyeti için en az ikiye katlanacak. Ayrıca Adana Demirspor maçı öncesi maaşlar ödendi ve Florya'da iç huzur da sağlandı.Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'a yönelik son taktik çalışmasını bugün 12.00'de Florya'da gerçekleştirecek.SOL bekte Angelino ve Abdülkerim'in ardından Barış Alper'e formasını kaptıran Kazımcan Karataş, 4. sol bek konumuna düştü ancak moralini bozmuyor.spor psikoloğu ile çalışmaya başladı. Genç oyuncu, Kerem gibi eleştirilerden güçlenerek dönme hedefinde.