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Giriş Tarihi: 4.12.2024

Üçlü savunma iptal! Stopere iki aday var

Yeniden dörtlü savunmaya dönecek olan Buruk, Nelsson ile Metehan arasında seçim yapacak

Üçlü savunma iptal! Stopere iki aday var
Sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Sivasspor, Malmö, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarını kaçıracak Abdülkerim yerine iki aday var: Victor Nelsson ve Metehan Baltacı. Teknik direktör Okan Buruk, antrenman performansına göre Nelsson-Metehan arasında tercih yapacak. Abdülkerim dışında Kaan da sakat olduğu için üçlü savunma rafa kalkacak ve Nelsson ya da Metehan savunmada Davinson Sanchez'i tamamlayacak.
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Üçlü savunma iptal! Stopere iki aday var
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