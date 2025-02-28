Ufukta derbi gözüktü

BERABER ELENDİLER!

Eyüpspor ile Başakşehir birlikte turnuvaya veda etti… İki takım da diğer maçın skoruna göre tur atlama hayali ile sahaya çıkarken 0-0 sona eren maçın ardından G.Saray-Konya karşılaşması da 0-0 bitince Başakşehir ve G.Saray 5'er puanda kaldı. Ancak sarı-kırmızılılar grup maçlarında görülen kart farkı ve disiplin puanı ile turu geçti.

DERBİNİN BÜTÜN KADROSU DEĞİŞTİ!

Fenerbahçe derbisine başlayan ilk 11 kupada tamamen değişti. Konyaspor maçında kaleyi Günay korudu, Jelert- Metehan-Cuesta-Berkan savunma dörtlüsünü oluşturdu. Gurbetçiler Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay orta sahada görev yaptı. İleri uçtaki Ahmed Kutucu'yu, 10 numarada Mertens ve kanatlardan Yunus Akgün ile Yusuf Demir destekledi.

YABANCI VEYA TÜRK SAYGI DUYMALIYIZ!

Devre arasında sarı-kırmızılı takıma katılan Lemina dün yedekler arasındaydı. 83. dakikada oyuna giren tecrübeli futbolcu turu geçtikleri için mutlu olduklarını söylerken, "Yabancı hakem mi, Türk hakem mi?" sorusuna, "Bu zor bir iş. İkisine de saygı duyuyorum. Hakemleri anlamaya çalışmalıyız" yanıtını verdi.

KİMSEYE BÖYLE CEZA VERİLMEDİ

Okan Buruk, aldığı cezayla ilgili ise TFF'yi eleştirip şu yorumu yaptı: "Röportajımda hiçbir şey yok. Bu sezon bununla ilgili hiçbir teknik direktör ceza almadı. Herkes konuştu herhalde. Türk futbolunu marka değerine verdiğim zarardan dolayı 1 maçlık bir ceza verildi. Tabii ki Tahkim'e gideceğiz. Burada ceza unsura oluşturacak hiçbir şey olmadı.. Tahkim Kurulu'ndaki insanların kararına güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte sadece kendi oynadığımız maçla ilgili soru alabileceğiz. Bu durum sizin için de bizim için de zor olacak."