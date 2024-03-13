Üzdüğü çok benzeri yok! Rekor onun işi

Ç
aykur Rize karşısında skoru belirleyen Mauro İcardi, Galatasaray tarihine geçti. Arjantinli oyuncu, sarıkırmızılı formayla bir takvim yılındaki 11 ayda da gol atmayı başardı.
Temmuz ayını maça çıkmadığı için pas geçen İcardi, Mart listesine Rizespor'u ekledi ve 11 aylık seriyi tamamladı. Şampiyonluğun geldiği geçtiğimiz sezon, zaferin mimarı olan oyuncu 23 gol-8 asist kaydetmişti. Mauro İcardi bu ise sezon 21 gol-10 asistle oynuyor.
ATILANLARIN %34'Ü İCARDİ'DEN GELDİ
Geçen sezon ligde Galatasaray'ın bulduğu gollerin yüzde 37'sinde pay sahibi olan İcardi'de bu oran bu sezon yüzde 34. En fazla golü mayıs ayında kaydeden yıldız oyuncudan teknik heyet yine final haftalarında daha çok skor katkısı bekliyor.
6-2 kazanılan Rizespor maçının ardından 3 günlük izni fırsat bilen İcardi, eşi ve çocuklarıyla soluğu İtalya'da alıp dinlenme imkânı buldu.