Giriş Tarihi: 13.3.2024

Üzdüğü çok benzeri yok! Rekor onun işi MEHMET ÖZCAN

Arjantinli oyuncu, bir takvim yılında sarı-kırmızılı formayla 11 ayda da gol atmayı başardı. Tangocu, bu adımı ile kulüp tarihine geçerek bir rekoru daha kırdı