Viking derbisi!

G
eçen yaz Zaha, Tete, Fred ve Szymanski transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu transfer döneminde Pierre-Emile Hojbjerg
derbisi bekliyor. Danimarkalı 6 numarayı gündemine alan iki ezeli rakip, oyuncu için rekabete girdi.
İşte perde arkasında yaşananlar...
ADI LİSTEDE İLK SIRADA
Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisi Hojbjerg için olumlu rapor verdi ve sarı-lacivertliler harekete geçti. Portekizli hocanın rakibi Okan Buruk da 28 yaşındaki orta sahayı kadrosunda görmek istiyor. Galatasaray cephesi, orta saha transferinde Hojbjerg'i listenin üst sırasına yazdı
ve hemen mali şartlarını araştırmaya başladı.
KONTRATINI UZATMADI
Tottenham'dan Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralayan sarı-kırmızılılar, iyi ilişkiler kurduğu İngiliz ekibini, Hojbjerg için ikna etmeye çalışacak.
Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking, Tottenham ile 2025 yılında bitecek sözleşmesini uzatmadı.
ASLAN'IN FORMALARI HAZIR
GERİDE kalan sezon 700 bin adet forma satan Galatasaray, ürün tedarikçisini değiştirdi ve hedefini 1 milyon forma olarak belirledi. Nike ile sözleşmesi ay sonunda bitecek sarı-kırmızılı kulüp, yeni sponsoru Puma için 2 Temmuz'da Galatasaray Adası'nda lansman düzenleyecek. 3 ve 6 bin TL'den satışa çıkacak Puma ürünü yeni formalar; klasik parçalı, kırmızı ve siyah renklerden meydene gelecek.