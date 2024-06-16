Viking derbisi!

eçen yaz Zaha, Tete, Fred ve Szymanski transferlerinde karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu transfer dönemindederbisi bekliyor.İşte perde arkasında yaşananlar...Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisi Hojbjerg için olumlu rapor verdi ve sarı-lacivertliler harekete geçti.ve hemen mali şartlarını araştırmaya başladı.Tottenham'dan Davinson Sanchez'i transfer eden ve Ndombele'yi kiralayan sarı-kırmızılılar,Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Viking,GERİDE kalan sezon 700 bin adet forma satan Galatasaray, ürün tedarikçisini değiştirdi ve hedefini 1 milyon forma olarak belirledi. Nike ile sözleşmesi ay sonunda bitecek sarı-kırmızılı kulüp, yeni sponsoru Puma için 2 Temmuz'da Galatasaray Adası'nda lansman düzenleyecek. 3 ve 6 bin TL'den satışa çıkacak Puma ürünü yeni formalar; klasik parçalı, kırmızı ve siyah renklerden meydene gelecek.