Wanda, İcardi için büyük talihsizlik

eşi Wanda Nara ile yaşadığı olaylı ilişki nedeniyle dünyanın gündeminde ilk sıraya çıkan Mauro İcardi ile ilgili İtalyan basınında dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı. İtalyan gazeteci Gianluigi Longari, Arjantinli golcünün hayatında Wanda Nara'nın yarattığı travmalara değinirken, oyuncunun menajeri Pino Elio Letterio da yazarımız Levent Tüzemen ile iletişime geçerek bazı ayrıntılardan söz etti ve bilgilerin doğruluğunu vurguladı. Longari'nin dikkat çektiği, 'İcardi'nin Galatasaray'a gelişinde etkisi olmadığı' bilgisi için, "Transferde G.Saray çok istekliydi. Görüşmelerde anlaşma sağlandı. Wanda katkı yapmadı ama çevresine, 'Onu ben ikna ettim' dedi" yorumunu yapan menajer Letterio, sözlerine şöyle devam etti:ifadelerini kullandı.