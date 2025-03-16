Wanda-İcardi savaşı

WANDANara ile boşanma aşamasında olan Mauro İcardi arasında şoke eden gelişmeler yaşandı.Çığlıkların koptuğu olay sonrası İcardi olay yerinden ayrıldı. Wanda Nara yaptığı paylaşımda kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu. LAM'a (América TV) göre Nara, İcardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi aradı. Avukat, Mauro İcardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gergin olayla ilgili olarak "O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında" diye ekledi. Arjantinli futbolcunun çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi.