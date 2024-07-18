Wendel hazır Zenit direniyor

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün önceki gün transferi için Rusya'ya çıkarma yaptığı Wendel'de önemli gelişmeler yaşanıyor.Galatasaray'ın 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği öğrenildi.