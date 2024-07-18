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Giriş Tarihi: 18.7.2024

Wendel hazır Zenit direniyor

Wendel hazır Zenit direniyor

Brezilyalı yıldızı ikna eden G.Saray, 20 milyon Euro isteyen Rus ekibini indirime zorluyor

Galatasaray'da Sportif A.Ş Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün önceki gün transferi için Rusya'ya çıkarma yaptığı Wendel'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk'un özel olarak istediği 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, sarı-kırmızılı takıma gelmek için çok istekli ancak kulübü bonservis pazarlıklarında indirime yanaşmıyor. Galatasaray'ın 15 milyon Euro artı bonuslar şeklinde bir teklif yaptığı, Zenit'in ise 20 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği ve orta yolun bulunması için çaba harcandığı kaydedildi.
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Wendel hazır Zenit direniyor
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