West Ham 35 milyon € ile Barış Alper’e geliyor

Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi. Bir süre önce Zaha ile ilgilenen West Ham United, EURO 2024'teki performansı üzerine rotayı Barış Alper'e kırdı.
Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro. 22 Temmuz'a kadar izinli olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak hem teknik heyet hem de yönetim, Barış Alper'i satmaya niyetli değil. Sezon planlamasını Barış'a göre yapan Galatasaray bu yüzden Oğuz Aydın transferinde ısrarcı olmadı ve hem daha düşük bonservis teklif etti (5 milyon Euro) hem de oyuncuya Fenerbahçe'den 350 bin Euro daha az maaş önerdi.
% 20'Sİ 3 MİLYON EURO!
Barış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 20 payı olan Keçiörengücü, 3 milyon Euro'ya hakkını devretmeye hazır
Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takımımızın en iyi isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz'ın satılmasına G.Saray sıcak bakmazken eski takımı Keçiörengücü de gelişmeleri yakından izliyor. Avrupa'dan oyuncu için dev ekiplerin teklif hazırlığında olduğu konuşulurken G.Saray ise elde edilecek gelirin %20'sini eski takımı Ankara Keçiörengücü'ne verecek. Başkent temsilcisi kararlı bir duruş sergiliyor. Keçiörengücü bu konuda G.Saray ile bir görüşmede bulunmadı. Ancak gelen bilgilere göre anlaşmaya olumlu bakıyor. Ankara ekibi, %20'lik payını 3 milyon Euro'ya devretmeye hazır.