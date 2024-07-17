West Ham 35 milyon € ile Barış Alper’e geliyor

Galatasaray'ın futbol şube sorumlusu İbrahim Hatipoğlu, "Satılık değil" açıklaması yapmasına rağmen Avrupa'dan kulüpler Barış Alper Yılmaz için sıraya girdi.Premier Lig ekibinin önümüzdeki günlerde Galatasaray'a resmi teklif yapması beklenirken, masada konuşulan rakam tam 35 milyon Euro. 22 Temmuz'a kadar izinli olan 24 yaşındaki futbolcu, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor. Ancak hem teknik heyet hem de yönetim, Barış Alper'i satmaya niyetli değil. Sezon planlamasını Barış'a göre yapanBarış Alper'in bir sonraki satışından yüzde 20 payı olan Keçiörengücü, 3 milyon Euro'ya hakkını devretmeye hazır