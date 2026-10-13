Yamal için planımız var

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Barcelona maçı için iddialı konuştu. Kendi sahalarında sayısız başarı elde ettiklerini ve Katalan ekibi karşısında da sadece savunma için sahaya çıkmayacaklarının altını çizen Buruk şunları söyledi: "Kendi sahamızdaki maçlar çok heyecanlı geçiyor, motivasyonumuz çok fazla yükseliyor. Dünyanın en formda takımlarından birisiyle oynayacağız. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karşımızda çok önemli bir takım var. Herkese göre favori Barcelona ama en iyisini yapmaya çalışacağız. En şiddetli baskıyı yapmanız gerekiyor hangi bölgedeyseniz. Top rakipteyken de sizin tutkulu bir şekilde topu almanız çok önemli olacak. Bu tutkuyu göstermemiz gerekiyor. Ofansif tarafta da sakin olmak ve topun bizde kalması gerekiyor. Bu sene çok fazla gol yemediler. Onlar da kendi oyunlarını rakibe diretmeye çalışan bir takım. Önemli bir takıma karşı oynayacağız. Az hata yapmamız gerekiyor." Buruk, TNT Sports'a da Yamal ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Biz Barcelona'ya karşı oynuyoruz, Yamal'a karşı değil. Ancak onu durdurmak için de planlarımız var. Performansı gerçekten inanılmaz."





İLKAY'DAN MEMNUNUM

OKAN Buruk, İlkay Gündoğan'ın "Oynamıyorum ki neden hazırlanayım" sözleri için şunları söyledi: "İlkay'dan çok memnunum. Sonuçta oynamak isteyen bir futbolcu ve insanın içinde duyguları var. Isındı, hazırlandı ama giremedi. Bir anda da soruya bu yanıtı verdi. Onu yanlış anlamadım."

'SAĞ'LAM PLAN!

Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçında sahalara geri dönen Victor Osimhen, Barcelona karşısında ilk 11'de sahada olacak. Teknik direktör Okan Buruk, sağ bekte sakatlığı düzelse de maç eksiği olan Sallai yerine Barış Alper'i bu mevkide düşünürken önünde ise Sane ile Yunus arasında kararını maç saatinde verecek. Orta sahada ise formsuz olan Sara'nın yerine Lemina'yı düşünen Buruk, onun yanında Torreira ve önünde Batrakov'a göre planlama yapıyor. Hücumda ise Leao- Osimhen ikilisinden yükü omuzlaması istenecek. Napoli forması ile Barcelona'ya 4 kez rakip olan Osimhen, 1 gol-1 asist ile oynadı.



ANALİZCİ FATİH TERİM

Galatasaray'ın bu gece oynayacağı Barcelona karşılaşmasında efsane teknik direktör Fatih Terim de görevli… Terim, müsabakayı analiz edecek ve UEFA'ya rapor verecek. 73 yaşındaki hoca, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Arsenal-Sporting maçını da Londra'da izleyip UEFA teknik gözlemcisi olarak raporlamıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör